Sulla delibera di Consiglio relativa ai bambini mai nati, ci scrive la consigliera Giusi Piccione

Sulla delibera approvata in Consiglio comunale relativa alla proposta di modifica del regolamento cimiteriale sui bambini “mai nati”, ci scrive la Consigliera Giusi Piccione che ritiene di avere subito, a causa della sua posizione sull’Atto amministrativo, numerosi attacchi.

Gentile redazione,

“Io non ho mai visto un “bambino mai nato” fare così tanto rumore!



Fuorviare, il contenuto di una delibera e strumentalizzarne il contenuto, soprattutto su temi così delicati è un fatto molto grave.

La delibera introduce tre semplicissime cose:1) Il cambiamento nel regolamento cimiteriale della dicitura”PRODOTTO ABORTIVO” con “Bambino mai nato”;2) L’istituzione del registro dei “Bambini mai nati”;3)L’individuazione di uno spazio cimiteriale dedicato;Il primo punto vuole dare dignità al feto al di sotto delle 28 settimane, il quale non verrà più definito “prodotto abortivo ” come qualsiasi materiale di scarto, ma “bambino mai nato” per sottolineare il valore inestimabile della vita umana.

Il secondo punto, da dignità al bambino mai nato, che su volontà dei genitori potrà avere oltre ad un numero, un nome.

Il terzo punto, riguarda l’individuazione di un luogo all’interno del cimitero, che possa essere “spazio”per ricordare ed elaborare la perdita. Nella delibera non c’è giudizio alcuno!

L‘aborto ricordo che non è solo volontario e ci sono veramente tantissime mamme che si ritrovano ad abortire per ragioni cliniche di vario genere. Non si parla di ribaltare le leggi Nazionali che regolamentano in materia di aborto, ma semplicemente dare dignità ad un dolore troppo spesso vissuto silenziosamente nel cuore delle madri che si ritrovano volontariamente o no, ad affrontare questo tipo di esperienza.Prendo le distanze dagli attacchi che in questi giorni hanno innescato divisioni e spaccature, introducendo odio e giudizio. Ringrazio i colleghi consiglieri che hanno votato favorevolmente, cogliendo il senso profondo della delibera.”

Consigliere comunale Giusi Piccione