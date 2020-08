Coronavirus nel trapanese, nessun nuovo caso nel week end

Nessuna variazione nel week end sul fronte Coronavirus in provincia di Trapani. Al netto delle guarigioni (126) e dei decessi (5), restano infatti 5 i positivi sul territorio trapanese, tutti asintomatici e in isolamento domiciliare obbligato. Si tratta di quattro donne e un uomo, suddivisi tra Marsala (2), Alcamo (1), Partanna (1), Mazara del Vallo (1).

Sale a quasi quota ventimila il numero dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (precisamente 19.995), mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati finora 9.541.

L’Asp di Trapani assicura che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena continua, attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

Il dato complessivo aggiornato a ieri, per quanto riguarda la Sicilia, è di 285 soggetti (+4 rispetto a sabato) attualmente positivi al Covid-19. Complessivamente, in Italia, i contagiati sono 248.070 (+239 rispetto a sabato).