Spiaggia libera Pakeka, i residenti puliscono “in assenza di interventi istituzionali”

Nei giorni scorsi avevamo posto attenzione alla spiaggia liberi nei pressi del Pakeka, colma di montagne di posidonia. Visto che ancora nessuno interviene per ripulire il litorale e mettere da una parte la pianta marina, quanto meno per consentire ai liberi cittadini di usufruire della porzione di spiaggia dove non insiste un lido balneare, un gruppo di bagnanti, residenti della zona, si sono prodigati per sistemare un po’ parte dell’arenile.

Muniti di rastrello hanno cercato di spostare la posidonia in una parte della spiaggia, e togliere i residui di oggetti che si erano depositati sotto lo strato di alghe. “Abbiamo più volte chiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale per far ripulire l’area, ma forse non sono interessati. Allora ci siamo dati da fare noi stessi, per goderci il mare e stare in sicurezza” ci hanno detto i residenti-volontari.