Ecco come sarebbe Denise Pipitone oggi. La Procura di Marsala: “Mai smesso di cercarla”

La Procura di Marsala ha diffuso la ricostruzione fotografica dell’aspetto che potrebbe avere Denise Pipitone, la bambina scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. La ricostruzione è stata elaborata dai carabinieri del Ris su input dei pm che non hanno mai smesso di cercare Denise Pipitone, che il 26 ottobre compirebbe 20 anni.

Per la vicenda è stata processata e assolta dall’accusa di sequestro di persona la sorellastra Jessica Pulizzi.

Purtroppo, a distanza di 16 anni non si è registrato alcun progresso né sulle ricerche della giovane, né su quanto avvenuto quel giorno di settembre a Mazara.

Un mese fa, la madre Piera Maggio, che non ha mai smesso di battersi per la figlia ha affermato: “Denise non è sparita nel nulla, è stata sequestrata sotto casa mia e non è stato un rom qualsiasi. Chi l’ha presa sapeva molto bene quello che faceva».