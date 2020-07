Elezioni e solidarietà, scrive padre Fiorino: “Se ogni candidato destinasse soldi o tempo al volontariato…”

Se ogni candidato a sindaco o a consigliere desse almeno 10 € al mese e/o dedicasse due ore di vero volontariato…Marsala potrebbe diventare la città siciliana più solidale e attenta alle famiglie più bisognose….

Si è già calcolato, da persone esperte, che avremo circa 400 candidati al consiglio comunale e 6 candidati a sindaco…tutti ci diranno che s’impegneranno per noi marsalesi e per la gente in difficoltà…staremo a vedere…

Nel frattempo, invito tutti coloro che si candideranno a sostenere alcuni nostri progetti socio-caritativi: pronto soccorso socio-caritativo (solo in questo mese di luglio abbiamo speso quasi cinquemila euro per aiutare 90 famiglie in difficoltà) e le due “case fraterne” (strutture gratuite di pronta accoglienza che ospitano attualmente 9 persone: 7 uomini, due donne).

Attendiamo risposte e vi faremo sapere!

Don Francesco Fiorino

direttore dell’Opera di Religione Mons. G. Di Leo