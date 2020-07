Ondate di calore in Sicilia, allerta medio-alta per possibili incendi

Si preannuncia una giornata molto calda, con elevato rischio di incendi e ondate di calore oggi in Sicilia. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale avverte infatti che nelle nove province siciliane il livello di allerta sarà medio-alto. In particolare, il livello di allerta previsto è alto per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, dove è raccomandata massima attenzione alle istituzioni locali rispetto alla possibilità di incendi e roghi sul territorio. Livello medio, invece, per le province Trapani, Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, dove si configura uno scenario di preallerta.

Oggi e domani sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione: si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio. I picchi più alti si dovrebbero registrare tra Palermo, Catania e Messina, con temperature massime intorno ai 35 gradi.