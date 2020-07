“Matricole a Tavola” il 26 luglio a San Pietro, il libro della nutrizionista Gloria Barraco

Gloria Barraco è una giovane nutrizionista marsalese con una laurea specialistica in Scienze della Nutrizione Umana al Campus Bio Medico di Roma, un corso di Alta Formazione in Nutrizione Pediatrica, un Master in Gestione e Controllo della Qualità presso l’Università della Calabria, riuscendo nel grande obiettivo di ottenere la seconda laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università La Sapienza di Roma. Dopo un progetto di ricerca per lo studio degli aspetti cronobiologici nei bambini svolto presso i laboratori dell’Universidad de Murcia, in Spagna, finanziato dalla Nestlè Nutrition Institute oggi Gloria svolge la sua attività come libera professionista creando‘Officina del Nutrizionista‘.

Qualche mese fa ha pubblicato il primo interessante libro, “Matricole a Tavola” (Ultra Life). Il libro verrà presentato domenica 26 luglio, alle ore 18.30 presso il Complesso San Pietro di Marsala. Ad intervenire sarà il sindaco Alberto Di Girolamo; dialogheranno con l’autrice, Michela Albertini (rubrica MammAvventura) e la psicoterapeuta Laura Caimi. Pubblichiamo uno stralcio dell’intervista realizzata con Gloria Barraco sul sito itacanotizie.it nel periodo di lockdown.