Marsala 2020, Nicola Fici: “Ecco perchè sostengo Alberto Di Girolamo”

L’ex consigliere comunale Nicola Fici annuncia il suo sostegno alla ricandidatura (non ancora ufficiale, ma a questo punto probabilissima) del sindaco Alberto Di Girolamo, in vista delle amministrative del 4-5 ottobre a Marsala.

Attraverso una lunga nota inviata alla stampa, Fici spiega le motivazioni che lo hanno condotto a questa scelta e torna anche sulle vicende riguardanti il tavolo civico a cui aveva partecipato nei mesi scorsi e che sembrava potesse portare a una sua candidatura diretta a sindaco.

“Trovandoci all’esordio della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative comunali, ho il piacere di condividere con la cittadinanza le mie riflessioni relative al futuro della nostra città e alle prospettive di sviluppo che potranno realizzarsi.

Come noto a molti cittadini, mi sono sempre interessato alla vita politica locale perché ritengo che l’impegno pubblico, soprattutto in ambito comunale, sia di fondamentale importanza per consentire il progresso del nostro territorio ed il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della cittadinanza.

Negli scorsi mesi il mio nome è stato menzionato tra le possibili candidature alla carica di primo cittadino, ma ho sempre precisato che la mia eventualmente disponibilità ad una candidatura in tal senso si sarebbe potuta concretizzare solo se si fossero determinate le condizioni per la creazione di un forte e coeso team, costituito nel suo insieme da rappresentanti politici affiancati da tecnici e professionisti.

Ho partecipato ad un tavolo di confronto civico, da cui però ho ritenuto di discostarmi in quanto nel corso dei dibattiti il tavolo da civico è diventato prevalentemente politico, con indirizzo di centro destra.

Un progetto politico tendente al centro destra non rispecchia i miei orientamenti ideologici, e si discosta dalle posizioni politiche a cui ho sempre aderito.

Non ho mai ritenuto di allontanarmi dal centro sinistra e, anche quando ho fatto riferimento ad un rinnovamento della politica locale, ho inteso esternare l’opportunità di arricchire l’esperienza delle figure politiche già in campo con persone nuove e intraprendenti.

Pertanto, nell’ambito di una coalizione di centro sinistra, ritengo che l’unione e la condivisione di intenti siano la giusta ricetta per il raggiungimento e il compimento di grandi obiettivi, ove invece gli screzi e gli attriti di puro scopo politico rappresentano il consolidamento di una prassi ormai reiterata negli anni volta a suffragare giochi di potere e corsa alle poltrone.

A riprova di tale mio convincimento, mi sento oggi di esternare il mio sostegno all’attuale amministrazione in carica e, qualora dovesse in effetti confermare la sua candidatura, al Sindaco Alberto Di Girolamo.

L’amministrazione comunale in carica ha svolto con serietà ed impegno l’attività amministrativa e, seppur con tutte le difficoltà economico-finanziarie che oggi si riscontrano nel portare avanti i progetti pubblici, è riuscita a realizzare (seppur ancora in fase di completamento) importanti opere di ammodernamento e sviluppo della città, come ad esempio la sostituzione dei mezzi pubblici usurati con altri nuovi e maggiormente efficienti, riqualificazione e rifacimento di Porta Nuova, pista ciclabile lungo il litorale dello Stagnone, efficientamento energetico con la sostituzione dei corpi illuminanti in tutto il territorio comunale.

Sono convinto, inoltre, che la possibile rielezione del Sindaco in carica possa certamente agevolare la realizzazione di ulteriori importanti progetti, con tempi certamente più celeri rispetto a quelli che verrebbero impiegati per l’insediamento di un nuovo primo cittadino.

Peraltro, anche alla luce delle ultime disonorevoli notizie riguardanti eventi di corruzione dell’attività amministrativa in ambito provinciale, non posso che esprimere la mia condivisione del modus operandi della giunta comunale in carica, rappresentata dal Sindaco Alberto Di Girolamo, che in questi cinque anni ha sempre garantito legalità e trasparenza nell’azione amministrativa.

Sulla scorta di quanto espresso e con l’augurio che possa crearsi una squadra di persone talentuose, abili, capaci e corrette, esprimo il mio supporto morale e politico alla ricandidatura del Sindaco Alberto Di Girolamo”.