Caterina Balivo in vacanza a Favignana. La sorella Sarah si sposa

Dopo una stagione intensa, la show girl Caterina Balivo, ex Miss Italia, ha scelto l’isola di Favignana per rilassarsi. Da un paio di giorni non mancano le foto e le stories sul suo profilo Instagram che la ritraggono sull’isola, rilassata, con la sua prorompente bellezza.

Ma la Balivo non è solo in visita nelle Egadi. La location è stata scelta dalla sorella Sarah per il suo matrimonio.

Nel frattempo continua il tam tram sui social e sull’isola è una vera “caccia al vip”, con la speranza di potersi immortalare con la conduttrice Rai.

Pare che la scelta della sorella di passare “il giorno più bello” a Favignana sia legato ad antichi e bei ricordi.