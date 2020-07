Lavori dell’Enel, galleria dello Scorrimento Veloce al buio. Protestano gli automobilisti. L’assessore: “a breve il ripristino”

E’ al buio la galleria “lunga” dello Scorrimento Veloce che collega la zona dell’ospedale con quella dell’aeroporto di Birgi.

Come ci segnalano diversi lettori e come è facile immaginare chi si immette, specialmente di giorno, nella trafficata arteria piomba all’improvviso nell’oscurità. Essendo strada a doppio senso di circolazione il pericolo di uno scontro frontale diventa possibile. Anche perché spesso le vetture anche quelle pesanti, raggiungono velocità elevate che peraltro non sarebbero consentite.

Abbiamo approfondito la questione per capire cosa è accaduto e soprattutto i tempi d’intervento per ripristinare la normale illuminazione.

“L’Enel, dopo avercelo comunicato – ci ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Marsala Salvatore Accardi – ha provveduto a staccare la luce visto che doveva effettuare dei lavori urgenti in una cabina di loro competenza situata nei pressi della galleria. Ora ci hanno comunicato che hanno terminato e noi abbiamo attivato la nostra squadra di manutenzione per riprendere la normale erogazione che porterà a breve al ripristino dell’illuminazione”.