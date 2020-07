WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram in un unico servizio

Le intenzioni di Mark Zuckerberg di unificare WhatsApp a Facebook e Instagram sono quasi ultimate

Non manca molto tempo alla “fusione” dei tre colossi della moderna comunicazione: WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram diventeranno presto un servizio (quasi) unico. La macchina si era già attivata e lo avevamo visto già con il collegamento tra WhatsApp e le Messenger Rooms per quanto riguarda le videochiamate tra più persone. Non solo. Anche le condivisioni di Storie da Instagram a Facebook e WhatsApp: la funzione collega i tre social con un semplice click.

Il nuovo servizio unico permetterà di chattare tra un’applicazione e l’altra in maniera molto più semplice. Mentre si scorre il tempo su un social, infatti, è possibile contattare un amico su un altro, ad esempio da Facebook scrivergli su WhatsApp o scegliere di inviare un direct message su Instagram. Il tutto in maniera molto intuitiva. C’è chi dunque si interroga sulla privacy, argomento delicato degli ultimi tempi anche in questo caso Mark Zuckerberg scioglie eventuali dubbi: solo poche stringhe di codice di WhatsApp farebbero riferimento ad un database cross-checking locale, che resterà solo all’interno del proprio smartphone. Sarà sempre possibile, inoltre, disattivare il servizio unico e lasciare le tre app distinte tra loro.