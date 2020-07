Scontro tra auto e moto a Castellammare: muore il giovane Francesco Caleca

Comunità di Castellammare del Golfo sotto shock per l’incidente mortale che ha provocato il decesso del giovane Francesco Caleca, 21 anni. Fatale si è rivelato lo scontro tra la moto condotta dal ragazzo e una Volskswagen Polo, in via Porta Fraginesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, i Carabinieri e gli operatori del 118, che hanno constatato il decesso di Francesco Caleca. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del sinistro. Grande cordoglio sui social da parte dei concittadini di Francesco Caleca. Tra i vari commenti, si legge anche la proposta di istituire il senso unico di marcia nella strada in cui è avvenuto il mortale impatto. La notizia è arrivata ieri sera, in una giornata che la città solitamente dedica a Maria Santissima del Soccorso. Proprio nella Chiesa della Santa Patrona si trovava il sindaco Nicolò Rizzo quando è venuto a conoscenza del drammatico episodio: “Appresa la notizia di un tragico incidente che ha sconvolto l’intera comunità di Castellammare del Golfo per la morte del giovane Francesco, unita in preghiera, dalla chiesa Madre l’amministrazione comunale molto addolorata esprime profondo cordoglio alla famiglia”.