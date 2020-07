“Quiero”, il singolo latin pop dei Cosa Tinta è in radio

La band marsalese Cosa Tinta pubblica il brano “Quiero” in rotazione radiofonica. Un latin pop ispirato dall’anima latina e dai tanti viaggi compiuti in giro per il mondo da Gianna Simonte, Giuseppe Morana e Peppe Maggio.

IL VIDEO:

“Un sound fresco ed estivo per catturare un’estate particolarmente desiderata e che sta finalmente arrivando – affermano i Cosa Tinta -. Quiero significa voglio e noi lo leggiamo come un invito a lasciarsi trasportare dal flusso potente della propria energia e dei propri desideri”. Il brano è autoprodotto ed accompagnato da un videoclip diffuso su You Tube che ha già oltre 7mila visualizzazioni.