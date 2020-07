Coronavirus 8 luglio: dati incoraggianti, in Sicilia si scende a 127 casi

Il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus è aggiornato ad oggi, 8 luglio 2020. Ci sono 193 nuovi positivi su 13.595 ancora attualmente malati di Covid-19 e sono 242.149 i malati da inizio pandemia. Si registrano -647 unità e nell’arco di 24 ore si sono verificati altri 15 decessi per un totale di 34.914 morti.

I guariti oggi sono 825 in più di ieri (totale 193.640) e i tamponi effettuati sono 50.443. La terapia intensiva cresce di un’unità (71), mentre i ricoverati con sintomi sono 899, – 41 rispetto a ieri; mentre sono 12.625

le persone in isolamento domiciliare, – 607.

Ottima notizia da Bergamo: la terapia intensiva dell’Ospedale “Papa Giovanni XXIII” non ha più pazienti, è libera dal virus, cosa che non accadeva dal 23 febbraio scorso.

In Sicilia oggi si registra un morto portando il totale a 283 persone decedute con Covid-19. Su 2.456 tamponi effettuati solo un nuovo caso in provincia di Palermo. Le terapie intensive rimangono vuote da due giorni, i ricoverati sono 7 con un calo di 5 unità e i guariti sono 13. In totale gli attuali positivi sull’isola sono 127.