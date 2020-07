Dati Coronavirus 7 luglio: nuovo calo positivi, in Sicilia terapie intensive vuote

Nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 7 luglio 2020, con un buon trend che registra un nuovo calo.

Sono 138 i nuovi casi registrati con un forte calo in Lombardia, anche se per tamponi di numero inferiore. Il totale degli italiani colpiti dal Coronavirus dall’inizio della pandemia sale a 241.956.

I decessi oggi sono 30 – ieri erano solo 8 – portando il totale a 34.899. I guariti oggi sono 574 per un totale di 192.815. Si registrano 467 malati in meno rispetto a ieri, per un totale di 14.242.

In terapia intensiva restano 70 unità, con 2 posti in meno, in ospedale si registrano 940 unità in totale con 6 posti in meno e 13.232 sono i pazienti in isolamento domiciliare.

Sono stati effettuati in 24 ore 43.219 tamponi.

In Sicilia invece si registra un nuovo caso ma tutte le terapie intensive sono finalmente vuote. Sono 2607 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore nell’isola, stabile il dato dei guariti (2.674) e il numero di attualmente positivi sale a 140. I ricoverati in ospedale sono 12. Le persone in isolamento domiciliare sono 128.