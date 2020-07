Petrosino: la consigliera Pellegrino devolve alla Caritas i gettoni di presenza

Una scelta nel segno della solidarietà, quella effettuata a Petrosino dalla consigliera comunale Marcella Pellegrino. L’ex vicesindaco ha devoluto alla Caritas diocesana il totale dei gettoni di presenza per le sedute consiliari a cui ha partecipato tra il 2018 e il 2019. “Era un impegno che avevo preso due anni fa e che ho voluto rispettare”, sottolinea la Pellegrino, giunta al suo secondo mandato dopo essere stata eletta a far parte dell’assemblea civica petrosinese nel 2012 e nel 2017.

“Io – aggiunge la consigliera del gruppo Misto – credo che la politica deve essere fatta con passione e non con interesse o attaccamento alla poltrona, la gente che mi ha votato ha creduto in me e continua a credere in me per il servizio che ho dato e che continua a dare. Ad oggi la sottoscritta è una persona libera da giochi politici senza padroni e senza interessi, l’unico interesse che ho è stare al servizio dei cittadini. Con questo piccolo gesto che ho fatto donando il mio gettone di presenza ho pensato alla Caritas a quelle famiglie che per adesso stanno attraversando un periodo molto difficile, sia economicamente sia psicologicamente”.