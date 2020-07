Dati Coronavirus 5 luglio: 192 positivi e 7 deceduti in tutta Italia

Tornano a calare i positivi in Italia nel bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 5 luglio 2020. Sono 192 ma a fronte di 37.462 tamponi effettuati (ieri erano 52.011). Quindi in realtà è tutto abbastanza stabile.

Dei nuovi contagiati 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Solo 7 i deceduti per un totale di 34.861 vittime dall’inizio dell’epidemia, mentre i guariti e i dimessi sono 164. Gli attualmente positivi sono 14.642, dei quali 13.623 in isolamento domiciliare, 945 ricoverati con sintomi e 74 in terapia intensiva che è aumentata però di 3 unità.

I casi totali di Covid in Italia sono in totale 241.419.

In Sicilia ci sono stati 3.490 casi dall’inizio della pandemia con 282 decessi. Dopo un aumento di casi positivi, in particolar modo si tratta di migranti, si sta procedendo ai tamponi su chi arriva dopo gli sbarchi dei giorni precedenti. Al momento ci sono 138 attuali positivi.