Il bonus vacanze dal primo luglio: ecco quanto vale e come si ottiene

Diventa operativo il bonus vacanze. Varrà al massimo 500 euro e – questo bonus di fascia alta – sarà accessibile solo alle famiglie composte da almeno tre componenti e con un Isee fino a 40mila euro. Per la famiglie di due persone il bonus scende a 300 euro, mentre è di 150 euro l’importo per i single.

Si potrà usufruire del bonus vacanza entro e non oltre il 31 dicembre, e potrà esser speso presso agriturismi, B&B e ovviamente alberghi. Tutti, ovviamente, in Italia. Non all’estero dunque, ma esclusivamente sul suolo italiano. L’intero importò andrà speso in un’unica struttura e andrà indicato il codice fiscale di chi ne usufruirà in termini fiscali.

Per questo dal primo luglio sarà possibile scaricare l’app dedicata ai servizi pubblici “io.italia.it“. Per poter ottenere questa nuova app sarà fondamentale avere la Spid, che altro non è che l’identità digitale per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. In alternativa, dovrebbe bastare la carta d’identità (quella elettronica).

Il bonus vacanza è un credito d’imposta: l’80% della spesa copre uno scontro del servizio turistico, mentre il restante 20% sarebbe la detrazione di imposta che si ottiene durante la dichiarazione dei redditi. Tradotto, nel caso dei 500 euro: 400 euro rappresentano lo sconto massimo, mentre 100 euro sarebbero credito Ipef.

La guida integrale del Bonus Vacanze la trovate qui.