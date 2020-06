Marsala: al via alle iscrizioni nel Movimento Liberi

Entro il prossimo 30 giugno sarà possibile iscriversi al Movimento Liberi.

Questo il documento giusto da Liberi: “Gli iscritti potranno partecipare alla vita del Movimento e, tra quanti, invece, si iscriveranno ad un breve corso di formazione, sarà eletto il coordinamento comunale di Marsala.

Il Movimento “Liberi” nasce dalla entusiasmante esperienza dei giovani di “Oltrecittà” che negli anni 90 hanno dato testimonianza di un impegno civico producendo significativi risultati in termini culturali e progettuali per la città di Marsala.

Con il Movimento Liberi, fondato da Massimo Grillo, intendiamo incoraggiare alla partecipazione politica. Premesso che abbiamo bisogno di ripensare la politica come un impegno di responsabilità personale che non può lasciare spazio a finzioni, ipocrisie demagogiche o populiste, riteniamo di avviare un cammino politico e culturale che miri esclusivamente al bene di ciascun cittadino.

Sono tre i punti cardine del nostro Movimento:



1) Formare alla politica giovani da affiancare all’esperienza ed alla competenza politica ed amministrativa (la formazione è indispensabile perché la politica è una cosa molto seria, l’improvvisazione ha prodotto danni evidenti – chi avrà ruoli nel Movimento dovrà fare la formazione)

2) Investire su una nuova classe dirigente creando spazi di responsabilità per i giovani disponibili ad impegnarsi (il futuro va programmato agevolando un passaggio generazionale troppo a lungo ritardato ed investendo su coloro che abiteranno la città di domani)

3) trasformare le proposte per la città in progetti sostenibili (occorre spiegare come attuare i progetti ed indicarne le priorità).

Conclusa la fase della formazione celebreremo il Congresso di Liberi, presenteremo il gruppo dirigente, lavoreremo alla definizione di un programma per il governo della città e faremo un appello per unire con coraggio le donne e gli uomini LIBERI attorno ad un progetto di reale rinnovamento politico e culturale”.



Valentina Piraino Gianpaolo Clemente



Per info:

coordinamentoliberi@gmail.com

Gruppo pubblico del Movimento: https://www.facebook.com/groups/857609794768375/