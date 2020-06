Si presenta “Marsala deve rinascere”: “Siamo pronti a sostenere Giulia Adamo”

“Marsala deve rinascere”. E’ questo lo slogan con cui una coalizione di liste, movimenti civici e singoli cittadini ha deciso di lanciare la propria sfida elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. In questi mesi segnati dalla pandemia, un gruppo di cittadini ha infatti continuato a lavorare a distanza per progettare assieme la Marsala che verrà. Ne è venuto fuori un manifesto programmatico, ricco di contenuti e spunti di riflessione su ambiti e interventi da realizzare per il rilancio della città. Molti i temi affrontati: porto, aeroporto, sanità, sociale, ambiente, emigrazione giovanile, periferie, cultura, sport, agricoltura, turismo e protezione civile.

“Il manifesto programmatico che qui si propone – scrivono i firmatari – ha bisogno di essere portato avanti da una figura in grado di esprimere competenza amministrativa, capacità di sintesi, entusiasmo e amore per il territorio. Tutti requisiti che riconosciamo nell’onorevole Giulia Adamo, che nelle sue esperienze passate ha dimostrato di saper portare avanti iniziative di valore, che hanno lasciato un segno profondo nello sviluppo della comunità. Tuttavia, se Giulia Adamo non volesse essere alla guida di questo progetto, riteniamo di poterlo portare ugualmente avanti, nella convinzione che solo le idee siano davvero insostituibili. Alla luce di ciò, individueremo al nostro interno un’ulteriore figura, capace di interpretare al meglio il programma amministrativo qui presentato per il rinascimento della città e di realizzarlo concretamente”.

Tra i firmatari, ex assessori come Benny Musillami e Patrizia Montalto, ex dirigenti comunali e provinciali (Antonia Zerilli e Ninni Candela), l’ex consigliere comunale Gregorio Saladino, il leader dei Forconi Martino Morsello, gli ex Diventerà Bellissima Renato Curcio e Giacomo Manzo, l’ex commissario cittadino della Lega Mauro Plescia, gli imprenditori Mario Figlioli (con il suo movimento Vento Nuovo), Francesco Alagna e Fabio Alba.

Questo l’elenco completo: Antonia Zerilli Angelo De Vita, Benny Musillami, Fabio Alba, Francesco Alagna, Francesco Amato, Francesco Genovese, Gabriella Tranchida, Giacomo Licari, Giacomo Manzo, Giuseppe Ferracane, Gregorio Saladino, Luigi Li Causi, Mario Figlioli, Mauro Plescia, Martino Morsello, Ninni Candela, Patrizia Montalto, Renato Curcio, Vincenzo D’Angelo, Vito Gandolfo.