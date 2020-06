Petrosino: si insedia il neo consigliere comunale Michele Buffa

Si è insediato ufficialmente ieri sera il neo Consigliere Comunale di Petrosino, Michele Buffa, che è subentrato al Consigliere dimissionario Luca Facciolo. Buffa, primo dei non eletti nella lista “Cambia Petrosino” alle elezioni amministrative del 2017, ha prestato giuramento durante la seduta di consiglio tenutasi all’interno del Centro Polivalente.

Il Consigliere Buffa dichiara: “E’ per me un onore ricoprire questo importante ruolo amministrativo al servizio della comunità petrosilena. Il mio sarà un impegno costante per raggiungere importanti obiettivi a favore della collettività. Ribadisco la mia appartenenza al gruppo “Cambia Petrosino” e il sostegno al progetto amministrativo guidato dal Sindaco Gaspare Giacalone, che ho condiviso sin dalle elezioni amministrative del 2017. Io non ho alcuna tessera di partito e non sono legato politicamente a nessuno. Spiace constatare l’assenza dei 5 consiglieri di opposizione alla seduta di ieri convocata per il mio ingresso ufficiale in consiglio comunale”.