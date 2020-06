Consiglio comunale di Marsala, rinviata la trattazione sul pagamento dell’Imu

Iniziato con le solite comunicazioni la seduta del Consiglio comunale di Marsala del nove giugno.

Primo ad intervenire il consigliere Flavio Coppola che si lamenta della qualità dell’asfalto nella strada dei Lidi e in particolare nell’arteria denominata dello “Sbocco”.

La seduta è parzialmente online tra mille difficoltà tecniche i Consiglieri che sono collegati da remoto riescono ad intervenire.

Il Consigliere Pino Milazzo lamenta la difficoltà di dialogare con le ditte che eseguono i lavori.

Subito dopo presente in Aula è intervenuta Letizia Arcara. “Il regolamento – ha detto – sulla figura del garante deve ritornare in Commissione”. in pratica ci si è divisi sulla nomina da parte del sindaco o sull’elezione ad opera del Consiglio comunale della figura del garante.

Giovanni Sinacori invita il Consiglio comunale ad esprimere sdegno su quello che accade circa la vicenda dell’abbandono dell’aeroporto di Birgi da parte dell’Alitalia.

Sull’argomento concorda il presidente del Consiglio Enzo Sturiano che dopo una polemica con il consigliere Aldo Rodriquez ha sospeso la seduta.

Lavori ripresi con il presidente che fa la cronistoria dei rapporti dell’Alitalia con lo scalo di Trapani Birgi.

Aldo Rodriquez esorta a fare un lavoro di squadra per la situazione dell’aeroporto. “Il M5s e il vice ministro Cancellieri – ha affermato l’esponente pentastellato – si stanno mobilitando per la risoluzione del problema”.

Viene prelevata la delibera sull’acconto Imu del 2020. Interviene il presidente della commissione finanze Vito Cimiotta che comunica che la commissione ha sospeso la sua attività visto che sono previste delle novità, che potrebbero determinare modifiche alla delibera.

Relaziona Angileri direttore di ragioneria. “La data di pagamento dell’Imu non potrebbe essere rinviata. Tuttavia in alcuni casi specifici documentati vi è la possibilità di rinviare solo per questi contribuenti di tre mesi il pagamento”.

Vi sono però, secondo quanto riferito dal dirigente diverse posizioni che sono contrarie al rinvio. La competenza è dello Stato e non dei comuni. Vi è però una quota minima che può essere oggetto di intervento da parte dei comuni. “La levata di scudi di diversi comuni e associazioni ci spinge a ritirare la delibera per modificarla in attesa di una presa di posizione del ministero”. Ha concluso Angileri. Anche il vice sindaco Agostino Licari consiglia un rinvio dell’approvazione della relativa delibera.

Sturiano sospende la trattazione della delibera rinviando la decisione a giovedì 11 alle ore 17.