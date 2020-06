Dati Coronavirus 8 giugno: il 70% dei nuovi contagi in Lombardia

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 8 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 235.278, con un incremento rispetto a ieri di 280 nuovi casi, di cui il 70% tutti in Lombardia.

Il numero totale di attualmente positivi è di 34.730, con una decrescita di 532 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 283 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 4 pazienti rispetto a ieri. 4.729 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 135 pazienti rispetto a ieri. 29.718 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 65 e portano il totale a 33.964. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 166.584, con un incremento di 747 persone rispetto a ieri.

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 16301 casi (contro i 27112 tamponi effettuati, questo perchè alcuni vengono testati sulle stelle persone) . Si tratta di un positivo ogni 58 persone, ovvero 1,7%. Il dato si è nuovamente ridotto ma i tamponi effettuati sono pochi rispetto ai giorni scorsi. Questo è comprensibile però, visto che ieri era domenica.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.319 in Lombardia, 3.866 in Piemonte, 2.282 in Emilia-Romagna, 1.080 in Veneto, 721 in Toscana, 248 in Liguria, 2.615 nel Lazio, 1.075 nelle Marche, 717 in Campania, 698 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 144 in Friuli Venezia Giulia, 632 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 56 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 77 in Calabria, 119 in Molise e 13 in Basilicata.