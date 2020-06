In Danimarca il tifo virtuale grazie a zoom

Il posto virtuale sugli spalti i tifosi l’hanno potuto prenotare per tempo e gratuitamente

Al tempo del coronavirus andare allo stadio non è ancora consentito. In attesa che le limitazioni si allentino ulteriormente e si possa tornare negli spalti, in Danimarca il club danese Aarhus ha deciso di portare i tifosi allo stadio con Zoom, la piattaforma di videoconferenza, che in questi mesi di lockdown abbiamo imparato tutti a conoscere.

La partita è quella contro il Randers FC e i tifosi sono stati proiettati su un maxi-schermo lungo 40 metri e alto 3 metri. I tifosi possono guardare la partita come se si trovassero allo stadio, ma partecipando con voce, esultanza e immagine. Lo schermo è stato montato ad altezza tribune e i tifosi hanno prenotato online e gratuitamente il loro posto virtuale negli spalti.

L’esperimento è riuscito alla grande!

Er du til vigtige overtidsmål til morgenkaffen? 😀☕️ Så får du på AGF TV nu højdepunkter fra torsdagens lokalopgør mod Randers FC – herunder Mortensens sene inderside 👍⬇️ #ksdh #agfrfc https://t.co/6XGt3CgRpX pic.twitter.com/vHNGEhCDqj — AGF (@AGFFodbold) May 29, 2020