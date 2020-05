Coronavirus nel trapanese, si aspetta l’ultima guarigione

Anche oggi si conferma il dato degli ultimi due giorni in provincia di Trapani sul fronte Coronavirus, con un solo positivo al netto di decessi e guarigioni. Il soggetto in questione è sempre in isolamento domiciliare a Castelvetrano, in attesa di completa negativizzazione.

Sale ancora il numero dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica – 8.343 – e dei test sierologici condotti sul personale sanitario, 4.769.

Stabili i decessi (5) e i ricoveri (0), così come i guariti (119).

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.