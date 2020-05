Marsala: riasfaltato il manto stradale di via Favara

Con la ripresa dell’attività lavorativa, sospesa per l’emergenza Coronavirus, la ditta incaricata della realizzazione della rete fognaria in periferia ha rifatto, come da contratto, il manto bituminoso in via Favara che adesso si presenta sotto un altro aspetto.

“Col bel tempo ma soprattutto con la possibilità di riavviare i lavori stradali (li dovevamo eseguire a marzo scorso ma ci siamo dovuti fermare) – precisano il sindaco Alberto Di Girolamo e l’assessore Accardi – non abbiamo perso tempo e già i primi interventi sono stati già eseguiti. Da oggi la via Favara si presenta con un nuovo look. Il manto bituminoso è stato rifatto, dopo i lavori della posa della rete fognaria. L’asfalto realizzato in maniera innovativa con la posa di una sottostante griglia in fibra ne dovrebbe contenere, nel tempo, l’usura. Stessa cosa sarà fatta, a giorni, anche in via Tunisi. Intanto i lavori di realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria in periferia, proseguono in via Vita e dintorni”.

Nei giorni scorsi, invece, a completamento dei lavori di sistemazione della rete idrica centro, l’impresa appaltatrice ha bitumato alcuni tratti di strada in via Mario Nuccio e in via Dello Sbarco che erano stati interessati ai lavori.