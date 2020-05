Marsala: riprendono i lavori di manutezione nelle scuole

Malgrado gli istituti scolastici siano attualmente chiusi alla fruizione degli studenti, l’attività di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Marsala non si ferma. Terminato il lockdown, con la ripresa dell’attività lavorativa, su disposizione del sindaco Alberto Di Girolamo e dell’assessore Anna Maria Angileri, che gestisce la delega alla Pubblica Istruzione e all’Edizilia Scolastica, hanno ripreso il via i lavori straordinari per sistemare l’impiantistica e le strutture edili.

“Stamani – affermano sindaco e assessore – ci siamo recati al Plesso Asta e all’Istituto comprensivo “Mario Nuccio” per accertarci su come procedono i lavori che come Amministrazione abbiamo disposto. Al Plesso Asta è in corso la sistemazione dell’impianto di riscaldamento che termineremo a breve. La scuola sarà così pronta per la prossima stagione invernale. Alla “Mario Nuccio” si sta, invece, intervenendo per sistemare la copertura della Palestra visto che dalla stessa si infiltrava l’acqua piovana. Il tetto verrà impermeabilizzato”.

Tutti i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno anche altri sedi scolastiche di pertinenza municipale vengono eseguiti con fondi propri del Comune.