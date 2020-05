Di Bella nuovo presidente dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio

L’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio ha un nuovo presidente. E’ Sebastiano Di Bella, 67enne produttore vinicolo ed ex segretario generale dell’Assemblea Regionale Siciliana. La nomina di Di Bella porrà fine a una lunga stagione commissariale. Per diventare operativa, però, dovrà essere ratificata dalla commissione Affari Istituzionali dell’Ars, un passaggio obbligato che non dovrebbe riservare sorprese. Presumibilmente passeranno alcune settimane. Nelle more, continuerà ad operare il commissario straordinario Alessia Davì, il cui incarico era stato confermato ai primi di maggio per un periodo di 30 giorni. Ad affiancare Di Bella due consiglieri i cui nomi saranno scelti dalle organizzazioni professionali del comparto vitivinicolo.

Il nome del nuovo presidente nasce da un’indicazione di Forza Italia, che con Edy Bandiera guida l’assessorato regionale all’agricoltura. L’Irvo ha 58 dipendenti, due sedi staccate a Marsala e a Rodì Milici, nel messinese e può contare su un fondo di 2 milioni di euro stanziato nella legge di bilancio 2020 per la promozione.