Marsala, il sindaco Di Girolamo: “Ricominciamo con prudenza. Meno sanzioni e più consigli utili”

A quasi due mesi dalle prime e necessarie restrizioni imposte dal Governo nazionale per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus – con il completo stop agli spostamenti delle persone e il blocco delle attività economiche – oggi l’Italia riparte, allentando la stretta ma rimanendo sempre in vigore le fondamentali misure di salvaguardia della salute: uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Misure che, in Sicilia, anche il Governo Musumeci ribadisce con fermezza nell’ultima Ordinanza emanata ieri, dettando altresì le regole per la ripresa delle attività economiche. “Moltissimi esercizi commerciali e artigianali hanno serie difficoltà a riprendere – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – avendo in più l’obbligo di svolgere il proprio lavoro in sicurezza, adottando per i propri locali idonee misure anticontagio contenute nelle Linee Guida Nazionali. Agli aiuti economici di Stato e Regione, si aggiungono anche le agevolazioni sui tributi comunali che da qui a breve adotteremo affinchè il tessuto economico possa via via rinforzarsi. Ma ci sarà anche bisogno dei cittadini perché si possa ricominciare tutti assieme – aggiunge -. Il buon senso e la prudenza dovranno infatti accompagnarci ora più che mai in questo percorso che, se affrontato con responsabilità, ci porterà ad un graduale ritorno alla normale vita relazionale che tutti auspichiamo”.

Tutta la comunità marsalese, quindi, è chiamata a dare il suo contributo per far rivivere la città, con le Istituzioni in prima linea nel guidare la ripresa della vita lavorativa e sociale. E tutto questo è più facile se si opera con spirito solidale verso chi è in difficoltà, contando sulla collaborazione dei cittadini come arma vincente.

“Posso affermare che la stragrande maggioranza dei marsalesi ha avuto un comportamento esemplare in queste dure giornate di isolamento, conclude il sindaco; i controlli hanno rilevato poche trasgressioni, anche nei weekend cruciali, grazie ad una efficace azione preventiva delle Forze di Polizia cui va il mio ringraziamento più sincero. Comunque, finchè continuerà l’emergenza sanitaria, le attività di controllo e prevenzione saranno ancora decisive”.

In tal senso, anche nello scorso week end, la Polizia Municipale ha pattugliato le zone di maggiore aggregazione, intervenendo laddove si rischiavano assembramenti. In alcune circostanze – soprattutto in presenza di giovani – le sanzioni hanno lasciato il posto ai consigli sui comportamenti da tenere nei luoghi pubblici e in presenza di molte persone. E proprio sull’uso della mascherina e sull’importanza del mantenimento della distanza di sicurezza – soprattutto per i ragazzi che amano ritrovarsi in gruppo – si richiama anche l’importante ruolo educativo dei genitori.