Dati Coronavirus 17 maggio: solo 675 contagi e rapporto positivi-tamponi 1 su 89

Il nuovo bollettino di oggi sull’emergenza Coronavirus mostra ancora una volta come in questa prima parte di “fase 2” gli italiani si siano comportati responsabilmente e che comunque il Covid-19 sembra regredire in base al dovuto rispetto delle regole.

I nuovi attuali positivi sono 68.351, quindi ben al di sotto dei 70mila; i nuovi contagi sono al minimo, solo 675, che non succedeva dal 4 marzo quando era a oltre i 500 contagi per poi salire a 700 e oltre i mille al giorno. Il calo dei malati invece è di 1.836 unità. Del totale attuali positivi 762 persone sono ancora in terapia intensiva (solo meno 13 unità in meno rispetto a ieri), 10.311 persone sono ricoverate con sintomi (89 in meno) e 57.278 persone sono in isolamento domiciliare.

I nuovi guariti sono ben 2.366 portando il totale a 125.176 persone che hanno sconfitto il Covid-19; i morti oggi sono 145 per un totale di 31.908 complessivo.

Mai stato così basso il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati: oggi è di 1 malato ogni 89 tamponi fatti, l’1,1%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 225435.