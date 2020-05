Cancellata al Porto di Marsala la becera scritta “Anna Frank tifa Trapani”

E’ durata meno di 24 ore la scritta shock, comparsa ieri alle spalle del faro. Parafrasando un becero sfottò razzista rivolto dai laziali ai romanisti, qualcuno aveva scritto al Porto di Marsala: “Anna Frank tifa Trapani”. Dopo l’intelligente risposta dei tifosi granata, che ha parlato di “offesa senza senso”, si erano registrati diversi appelli affinchè la becera scritta razzista e antisemita venisse cancellata. Sia la nostra redazione, che il segretario dell’Anpi Pino Nilo, avevano invitato l’amministrazione comunale di Marsala a procedere con tempestività, ritenendo che il messaggio in oggetto – oltre che miserabile e ignorante – non rappresentasse la città, tanto meno la tifoseria lilybetana. La segnalazione, trasmessa all’ufficio tecnico comunale, è stata subito presa in carico: come confermato dall’assessore ai lavori pubblici Salvatore Accardi, questa mattina la scritta è stata opportunamente cancellata e il muro ripulito.