Progetto “Facciamo Eco Scuola”: dal taglio degli stipendi del M5S pannelli fotovoltaici per il “Damiani”

Si è conclusa oggi la votazione per il Progetto “Facciamo Eco Scuola” iniziativa che nasce con fondi ottenuti grazie al taglio degli stipendi spontaneo da parte di deputati e senatori del Movimento cinque stelle.

Per quanto riguarda la città di Marsala il progetto più votato è stato quello dell’Istituto Tecnico Agrario e Alberghiero “Abele Damiani”, che prevede l’installazione di impianti fotovoltaici. Di conseguenza, avrà diritto al bonus previsto dal Movimento 5 Stelle.

“Voglio congratularmi con il Dirigente Scolastico, il professore Domenico Pocorobba, per la serietà, per la validità e l’importanza del progetto – ha affermato la deputata Piera Aiello -. Questa è un’occasione per la città di Marsala, che possa servire da esempio per gli altri istituti. Con il professore Domenico Pocorobba abbiamo condiviso una importante giornata di legalità insieme, in occasione della presentazione del mio libro Maledetta Mafia con cui abbiamo coinvolto gli alunni dell’istituto Agrario Abele Damiani che hanno risposto con entusiasmo ed interesse a questo piacevole momento insieme. Proprio in quella occasione della presentazione del libro ho informato il professore del progetto Facciamo Ecoscuola il quale ha accolto con entusiasmo e lo spirito giusto questa interessante e imperdibile opportunità, insieme agli attivisti: Salvatore Petitto e la moglie Antonella, Francesco Schifano, Irene Tarantino, Francesco De Simone, Franco Rapisarda e Domenico Venuti, nonché la graditissima compagnia della direttrice del Vomere Rosa Rubino ed il notaio Salvatore Lombardo. Tuttavia sono dispiaciuta che altri progetti a Marsala purtroppo non abbiano raggiunto il traguardo desiderato, sicuramente ci saranno altre occasioni. Al Dirigente dell’istituto Agrario Abele Damiani, professore Domenico Pocorobba auguro un buon lavoro”.