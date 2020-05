Dati Coronavirus 15 maggio: quasi 5mila i guariti in un giorno

Il nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi vede un dato notevole di guariti e un trend che si conferma positivo.

Il numero di attuali positivi è di 76.440, di cui 789 sono i nuovi contagiati mentre il calo di malati è stato pari a 4.370 unità. Del totale attuali positivi, 808 persone sono in terapia intensiva (47 in meno rispetto a ieri), 10.792 sono i ricoverati con sintomi (661 in meno) e 60.470 sono coloro che si trovano in isolamento domiciliare (-3662 rispetto a ieri).

I nuovi guariti sono 4.917 raggiungendo quota 115.288 in totale; oggi i deceduti sono 242 per un totale di 31.368 morti.

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 69,4 tamponi fatti, il 1,4%. Il numero di persone positive dall’inizio della pandemia è stato di 223.096,