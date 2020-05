Dati Coronavirus 10 maggio: mai così basso il numero dei nuovi contagi, solo 802

Nuovo bollettino dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 10 maggio 2020.

Gli attuali positivi sono 83.324, i nuovi contagiati sono solo 802, mai così bassi, al di sotto quindi dei mille; con un calo dei malati di -1518 unità. Del totale attuale positivo, 1.027 persone sono ricoverate in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri), 13.618 sono ricoverate con sintomi negli altri reparti Covid (216 in meno rispetto a ieri) e 68.679 persone (1295 in meno rispetto a ieri).

I nuovi guariti sono 2.155 per un toale di 10.5186, mentre il dato dei deceduti è pure il più basso di sempre: 165 persone, per un totale complessivo di 30.560.

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 64,4 tamponi fatti, il 1,6% come ieri. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 21.9070.