Covid hospital di Marsala, la posizione del movimento Via

Il Movimento Via, che nato da poco tempo già raggruppa diverse adesioni in tutta la provincia di Trapani, ha presenziato all’incontro conferenza stampa, tenutosi a Marsala, con l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

“Ci complimentiamo – affermano in una nota stampa – per il lavoro portato avanti dall’assessore.

La pandemia si è manifestata improvvisamente ma ha trovato una squadra di governo pronta e coraggiosa, che ha saputo dare le giuste risposte soprattutto nell’ambito della Sanità siciliana.

Adesso che la curva dei contagi per la provincia di Trapani, si attesta a zero contagi possiamo dire che il risultato è dovuto a una serie di importanti decisioni sia di programmazione sanitaria che politiche.

L’assessore Razza, a cui si deve un estenuante lavoro, ha visitato la vecchia struttura del San Biagio di Marsala decidendo che lì sorgerà il nuovo Covid Hospita funzionale per la Provincia intera, decongestionando tutti gli altri nosocomi.



Non di meno non possiamo non esprimere apprezzamento per il lavoro che in questi mesi ha portato avanti, non senza sterili polemiche, il manager dell’ASP 9 di Trapani, Fabio Damiani, che ha saputo con lucidità e professionalità essere in prima linea nel fronteggiare l’emergenza, non a caso la migliore Terapia Intensiva in questa fase è stata proprio quella della Provincia di Trapani.



Sulla riunione è intervenuto anche l’ex senatore Nino Papania. “L’assessore Ruggero Razza ha dimostrato in questi anni di governo Musumeci di essere all’altezza del ruolo svolto, di sapere con determinazione assumere delle decisioni, talvolta impopolari, e ha saputo creare le condizioni affinché i territori non rimanessero marginali. Ha detto un no secco alla Sanità centralizzata delle città metropolitane. Un plauso per l’iniziativa che vedrà Marsala al centro della realizzazione di un importante Covid Hospital che saprà essere punto di eccellenza per le Malattie Infettive”.