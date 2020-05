Trapani, il sindaco replica alle accuse della minoranza

Non si è fatta attendere la replica di Giacomo Tranchida alle accuse rivolte alla sua amministrazione dal parte della minoranza che era arrivata, come da noi pubblicato, a chiedere le dimissioni del primo cittadino.

“Mi fanno sorridere gli avvocati politici in cerca di grido, sopratutto di cause perse.

Non consento ad alcuno, anche su FB, e dunque, a maggior ragione, in forma pubblica, di sfottere, offendere, deridere e dileggiare impunemente la mia persona, ancor di più affermando il falso. Esercito, a mia difesa, il diritto di replica, anche in forma privata nei confronti degli autori , evitando di scadere nel cortile.

Assistano questi paladini politici del gratuito mascariamento pubblico i loro futuri clienti nelle aule del Tribunale dove aspetto di essere citato.

La democrazia e l’educazione si fondano sul principio del rispetto del prossimo al pari della invocata libertà personale che- ricordo a me stesso- finisce dove inizia, rispettandola, quella dell’ altro.



Il sindaco, spersonalizzando, rappresenta una Comunità intera e le offese gratuite accompagnate da calunnia e diffamazione, offendono anche l’intera Comunità.

Mi sono limitato con personali avvocati a difendere la mia dignità personale nelle opportune sedi giudiziarie oltre che, al momento, limitarmi in sede privata a rispondere stesso mezzo ai deliri ed agli sproloqui qualunquisti di qualche cortigiano di lor signori e dintorni .

Confido nella presentazione della mozione di sfiducia da parte dei Consiglieri di opposizione chiamati all’ appello oltre che con le firme dei cittadini rappresentati da codeste forze politiche con petizione in accompagnamento.

In tale attesa, continuo ad occuparmi dei problemi della città, della Salute e della voglia di Futuro a cui anelano anche i cittadini elettori del centro destra.