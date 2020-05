Con una maratona di “Sex and the city” si inaugura un nuovo canale Sky

Sarà contento il pubblico femminile che adora “Sex and The City”. La serie torna in programmazione dall’8 al 28 maggio. Ma è una serie che piace anche a tanti uomini. Sky inaugura Atlantic Confidential, un nuovo pop-up channel interamente dedicato alle donne del piccolo schermo. Si parte con la serie cult per eccellenza: “Sex And The City”.

Potrete rivedere le storie di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda con una lunga maratona che comprenderà tutte serie andate in onda dal 1998 al 2004. Il primo episodio andrà in onda domani, 8 maggio, alle ore 15 sul canale 111 di Sky. Tutte le stagioni saranno disponibili on demand su Sky e NOW TV.



Il pop-up channel presenterà anche molte altre serie importanti come “The L Word”, “Big Little Lies”, “The Affair”, “Veep”, “Euphoria”, “Sharp Objects” e “Mildred Pierce”.