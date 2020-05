Marsala: via Mazzini parzialmente interdetta al traffico, al via le nuove strisce pedonali

Dalle ore 8 alle ore 13 di domani, 6 maggio e di venerdì 7, la via Mazzini sarà parzialmente interdetta al traffico per l’esecuzione di nuovi importanti lavori.

“Domani e dopo domani gli operai della ditta appaltatrice realizzeranno le nuove strisce pedonali in Via Mazzini – precisa il sindaco Alberto Di Girolamo -. Si tratta di sette nuovi passaggi pedonali che rispetto al passato saranno innovativi, più funzionali, più visibili e, soprattutto più duraturi nel tempo. All’uopo già stamani è stata effettuata la scarificazione dell’asfalto dove verranno realizzate le strisce. In base al nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già da inizio settimana abbiamo dato incarico ai Dirigenti di competenza di riprendere tutti i lavori che erano stati bloccati a causa del lockdown dovuto all’emergenza covid-19 e di avviare quelli il cui iter amministrativo è stato definito”.

Domani la via Mazzini sarà chiusa nel tratto compreso fra le intersezioni con Piazza Pizzo e via Mario Nuccio, mentre venerdì in quello compreso fra la via Mario Nuccio e Piazza Del Popolo. “