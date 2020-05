Comune di Trapani contro il Dpcm, il Tar dice no alla sospensione. Il 20 l’udienza

Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso contro il DPCM del 26 aprile presentato dal Comune di Trapani. L’amministrazione Tranchida aveva chiesto di sospendere il provvedimento impugnato, in assenza di contraddittorio e prima ancora dell’udienza. Tuttavia, la segreteria del Tar del Lazio ha fatto sapere che l’istanza non è stata accolta. Il Comune di Trapani precisa però che tale decisione non pregiudica l’esame del ricorso all’udienza del 20 maggio.

L’assessore agli affari legali, Dario Safina afferma a riguardo: “l’esito positivo non è precluso, anche se dobbiamo augurarci che – stante il continuo calo della curva epidemiologica – il Governo possa rendere superflua la trattazione del ricorso, disponendo la riapertura delle attività commerciali e artigianali penalizzate dal DPCM del 26 aprile 2020, naturalmente nel rispetto delle regole già fissate per altre attività e che saranno eventualmente previste ad hoc per le stesse. Infatti, l’amministrazione, a tutela del diritto alla salute dei cittadini, non arretrerà di un millimetro e vigilerà sul rispetto delle regole di distanziamento sociale”.