Benvenuto marsalace.it

Marsala C’è raddoppia. In attesa di poter tornare con l’edizione cartacea, Marsala c’è riapproda sul web con un sito dedicato alle città di Marsala e Petrosino: marsalace.it

Un modo per riprendere da dove ci eravamo lasciati, per stare ancora più vicini alle nostre lettrici e ai nostri lettori, alle aziende del territorio, ai negozianti, ai bar, ai ristoratori, a tutte le attività produttive delle nostre città. Un modo per lanciare il cuore oltre l’ostacolo, per ripartire insieme, dopo un periodo difficilissimo. Per affrontare insieme le difficoltà che verranno, dando voce al territorio, alle sue esigenze, alle sue istanze.

In marsalace.it troverete naturalmente cronaca, politica, interviste, approfondimenti, inchieste, costume e società, curiosità e pagine di servizio legate ai comuni di Marsala e Petrosino. Tutto questo in collaborazione e sinergia con il sito provinciale itacanotizie.it, uno dei portali più aggiornati e letti della provincia di Trapani, che ha superato il milioni di accessi al mese, confermandosi punto di riferimento nel panorama dell’informazione siciliana.

Noi, per ripartire, abbiamo deciso di rilanciare. In un momento in cui la corretta informazione, l’informazione fatta da professionisti, si è dimostrata essenziale, crediamo che sia giusto aumentare la nostra offerta e investire ancora sul territorio. Un territorio che in questi mesi si è dimostrato capace di affrontare l’emergenza dando il meglio di sé, dimostrando coraggio e generosità.

Fate conto su di noi, noi vi saremo accanto ogni giorno, quotidianamente, per tenervi informati.