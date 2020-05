Tutti gli uomini (e le donne) del senatore: ecco chi c’è nella Papania’s List

Nato all’inizio della quarantena, per l’esattezza il 9 Marzo scorso, forse un po’ stoppato dall’emergenza Coronavirus che lo ha costretto a mantenere un profilo sobrio e poco mediatico, il Movimento Via comincia a muovere i primi passi nell’intricata (ma forse anche troppo prevedibile) politica provinciale. Al momento, sebbene ai non addetti ai lavori, il Movimento “targato Papania” appaia come una poco dipanata nebulosa, in realtà ha già i contorni delineati di una più che semplice aggregazione di intenti. Vi fanno parte, al momento, quarantadue amministratori in carica della provincia di Trapani ma il Deus ex Machina, anche se forse un po’ defilato, è proprio lui, l’inossidabile ex senatore del PD, Antonio Papania, vero promotore dei giochi e molto probabilmente desideroso di tornare agli antichi splendori.

Già la scelta del nome contiene in sé l’anelito di un percorso, un obiettivo da raggiungere, una “strada” da perseguire ma (a pensar male s’intende) potrebbe anche essere l’auspicio ad una “fuga” dalla routine, un “andar da qualche altra parte”, via per l’appunto. In effetti, le parole del primo Comunicato stampa emesso a mò di presentazione del Movimento, 2 mesi or sono, lasciano presagire “una messa a disposizione” di menti e forze politiche che avrebbero a cuore il benessere collettivo.

“Il movimento ha l’obiettivo di essere un valido e solido interlocutore per tutto il territorio provinciale e regionale poi, capace di farsi promotore delle istanze e delle criticità che arrivano da ogni Comune. Donne e Uomini che hanno deciso di mettersi al servizio della società e di continuare a percorrere la strada della buona politica, coinvolgendo tutte quelle persone che vorranno mettere a disposizione tempo e competenze, oltre all’impegno, per rendere migliori le nostre Città, attenti ai bisogni di tutti. L’impegno del Movimento Via sarà quello, senza risparmiare energie, di appurare e risolvere problematiche di interesse collettivo, propendendo per soluzioni condivise, promuovendo il benessere diffuso. Dialogo e partecipazione costruttiva saranno i principi fondanti per la costruzione di un futuro diverso”.

Di fatto, in ogni città della provincia di Trapani, piccola grande che sia, il Movimento ha raggranellato adepti dei quali, in parte, abbiamo parlato in un precedente articolo per spiegare l’archè dell’espulsione di Ilenia Quinci,consigliera comunale mazarese, dalla Lega. (leggi qui)

Il partito di Salvini non avrebbe infatti gradito la simpatia della giovane per il Movimento. Della Papania’s list, così come ci è parso bello battezzarla, fanno parte nomi di politici “navigati” appartenenti ad un variegato panorama provinciale.

Tanto per citarne alcuni, Ignazio Chianetta , Arturo Galfano,Alessandro Coppola, Alfonso Marrone tutti consiglieri in carica attualmente a Marsala.

Arturo Galfano

Sempre a Marsala, come già dichiarato nell’articolo sopraindicato, sarebbero in “work in progress” un paio di liste civiche pronte a scendere in campo a sostegno del candidato sindaco Massimo Grillo alle prossime amministrative. A Petrosino vi ha aderito Andrea Marino, a Castellammare del Golfo Liliana Crociata, a Buseto Palizzolo: Federica Minaudo, Francesco Poma, Alessandro Ferlito. A Paceco Maria Basiricò, Salvatore Catalano, Stefano Ruggirello; A Castelvetrano ci sono interlocuzioni in corso con esponenti del “Movimento Obiettivo Città” fra cui Totò Stuppia e Calogero Martire, per Alcamo Giovanni Calandrino. A Mazara Pietro Marino, Gioacchino Emmola, Antonino Colicchia, Stefania Marascia ed Ilenia Quinci. A Trapani hanno aderito al Movimento i consiglieri comunali Anna Garuccio e Giuseppe Lipari, a Calatafimi Segesta, Dario Ardito, ma ecco la lista completa.

Elenco Adesioni Provinciale VIA.

Amministratori:

 Lipari Giuseppe – Trapani – Consigliere Comunale

 Garuccio Anna – Trapani – Consigliere Comunale

 Basiricò Maria – Paceco – Consigliere Comunale

 Ruggirello Stefano – Paceco – Consigliere Comunale

 Catalano Salvatore – Paceco – Consigliere Comunale

 Mannina Simona – Erice – Consigliere Comunale

 Parrinello Giuseppe – Valderice – Consigliere Comunale

 Mazzara Anna Maria – Valderice – Consigliere Comunale

 Tobia Maria Giovanna – Valderice – Consigliere Comunale

 Messina Vincenzo – Valderice – Consigliere Comunale

 Braschi Salvatore – Favignana – Consigliere Comunale

 Calandrino Giovanni – Alcamo – Consigliere Comunale

 Dara Francesco – Alcamo – Consigliere Comunale

 Crociata Liliana – Castellammare del Golfo – Consigliere Comunale

 Poma Francesco – Buseto Palizzolo – Vice Sindaco – Consigliere

 Minaudo Federica – Buseto Palizzolo – Consigliere – V. Pres. del Cons.

 Mustazza Rocco – Buseto Palizzolo – Consigliere

 Pellegrino Roberto – Buseto Palizzolo – Assessore – Consigliere

 Maiorana Anna – Buseto Palizzolo – Assessore

 Ferlito Alessandro – Buseto Palizzolo – Consigliere Comunale

 Monteleone Enzo – Custonaci – Assessore

 Guarano Carlo – Custonaci – Consigliere Comunale

 Campo Alfio – Custonaci – Consigliere Comunale

 Sugamele Rosalia – Custonaci – Consigliere Comunale

 Genua Diego – Vita – Consigliere Comunale

 Vinci Antonio – Marsala – Consigliere Comunale

 Chianetta Ignazio – Marsala – Consigliere Comunale

 Marrone Alfonso – Marsala – Consigliere Comunale

 Galfano Arturo – Marsala – Consigliere Comunale

 Coppola Leonardo – Marsala – Consigliere Comunale

 Marino Andrea – Petrosino – Consigliere Comunale

 Quinci Ilenia – Mazara del Vallo – Consigliere Comunale

 Marascia Stefania – Mazara del Vallo – Consigliere Comunale

 Chirco Enza – Mazara del Vallo – Consigliere Comunale

 Colicchia Antonio – Mazara del Vallo – Consigliere Comunale

 Marino Pietro – Mazara del Vallo – Cons. Comunale – Pres. del Cons.

 Emmola Gioacchino – Mazara del Vallo – Consigliere Comunale

 Truglio Lorenzo – Santa Ninfa – Consigliere Comunale

 Regina Giovanni – Salaparuta – Consigliere Comunale

 Di Girolamo Luigi – Salaparuta – Consigliere Comunale

 Vella Pietro – Poggioreale – Consigliere Comunale

 Asaro Giuseppina – Salemi – Consigliere Comunale