Dati Coronavirus 3 maggio: curva sempre in forte calo, oltre 1.700 guariti e 174 morti

Nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 3 maggio 2020.

Secondo i dati della Protezione Civile, i nuovi attuali positivi sono 100.179, con nuovi contagi pari a 1.389 e un calo malati di 525 unità. Del totale attuali positivi, 1.501 persone sono in terapia intensiva (38 in meno rispetto a ieri), 17.242 persone sono ricoverate con sintomi (115 in meno) e 81.436 sono in isolamento domiciliare (-372 rispetto a ieri).

I nuovi guariti sono 1.740 per un totale complessivo di 81.654; la curva del totale positivi e del totale di persone guarite dal Coronavirus è sempre più vicina:

Mentre ieri i deceduti hanno superato quota 400, allarmando, oggi il dato è sceso di colpo: + 174 per un totale di 28.884.

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 32,4 tamponi fatti, il 3,1%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 210.717.