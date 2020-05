Psi, Nino Oddo nominato vice segretario nazionale

Nino Oddo, già deputato regionale e segretario regionale, è stato nominato vice segretario nazionale del Partito Socialista Italiano.

La nomina è stata fatta dal segretario Enzo Maraio nel corso della riunione dei vertici del Psi, sulla piattaforma informatica, per discutere sull’emergenza sanitaria e per inserire i temi nell’agenda politica.

“La nomina – dice Nino Oddo – giunge in un momento difficile per il Paese, ma è comunque fonte di soddisfazione per tutti i socialisti siciliani che in questi anni hanno condotto una battaglia per tenere in campo i valori del riformismo socialista”