Mazara, la Consigliera Ilenia Quinci espulsa dalla Lega

“Apprendiamo con delusione dell’adesione della consigliera comunale Ilenia Quinci ad un progetto politico di cui ad oggi non conosciamo alcun effetto o azione nel panorama politico trapanese. Non avendo ricevuto da parte della stessa alcuna smentita in merito, non riusciamo ancora a spiegarci le motivazioni che possano aver indotto una consigliera comunale eletta nella lista della Lega Salvini Premier alle scorse elezioni amministrative nella città di Mazara del Vallo a voler sposare un qualsiasi progetto civico senza alcuna effettiva riferibilità alla politica regionale o nazionale”. E’ quanto affermano il Commissario Provinciale Bartolo Giglio e il Responsabile Regionale Enti Locali Sicilia Occidentale Maricò Hopps.

I quali affermano anche “Noi siamo fieri e orgogliosi di rappresentare la Lega di Matteo Salvini, di essere stati scelti come lista da oltre 2250 cittadini mazaresi che hanno contribuito all’elezione di chi oggi sta mancando a questo rapporto di fiducia. Restando attaccati ai valori del partito che ci onoriamo rappresentare, lontani dalle logiche della politica siciliana fino ad oggi conosciute, prendiamo le distanze pertanto dalla scelta personale e chiaramente non condivisa della consigliera comunale Ilenia Quinci dando comunicazione della sua immediata espulsione dalla sezione di Mazara del Vallo e dall’iscrizione al partito stesso”.