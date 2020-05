Dati Coronavirus 1 maggio: calo di positivi e ricoveri, oltre 2mila guariti e 269 morti

Il Dipartimento di Protezione Civile diffonde il bollettino di oggi sull’emergenza Coronavirus, aggiornato al 1° maggio 2020.

Gli attuali positivi sono 100.943 e i nuovi contagiati 1.965 mentre il calo dei malati (ovvero delle persone attualmente positive) è stato pari a 608 unità. Dati oscillanti ma comunque in calo sotto tutti i punti di vista. Del totale positivi, 1.578 persone sono ancora in terapia intensiva (116 in meno rispetto a ieri), 17.569 persone si trovano ricoverati con sintomi (580 meno di ieri) e 81.796 (+88 unità rispetto a ieri) è in isolamento domiciliare con sintomi.

I nuovi guariti sono 2.304 unità in più, raggiungendo quota 78.249, mentre sono morte 269 persone nell’arco di 24 ore arrivando a un totale 28.236 decessi.

Oggi sono stati fatti 74.208 tamponi (ieri 68.456). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 37,8 tamponi fatti, il 2,6%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 207.428.