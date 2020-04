Un altro paziente dimesso dal Covid Hospital di Marsala. I ricoverati adesso sono quattro

Uno scenario complessivamente stabile viene fuori dai dati dell’Asp sull’emergenza epidemiologica nel trapanese. I positivi sono 60, uno in meno di ieri. Confermato il numero dei decessi (5), mentre i ricoveri scendono a 4.

Questa la distribuzione territoriale dei 60 soggetti che risultano ancora positivi, al netto di guarigioni e decessi: Alcamo 14; Campobello di Mazara 3; Castelvetrano 9; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 8; Valderice 7



Un altro paziente è stato dimesso dal “Paolo Borsellino” di Marsala, dove resta un soggetto ricoverato in Terapia Intensiva e tre al reparto Covid. Complessivamente, i guariti salgono a 58 (+1 rispetto a ieri), con 44 negativizzati dopo isolamento domiciliare e 14 dimissioni ospedaliere (11 da Marsala, 3 da Trapani).

I tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono 4.950 (+344 rispetto a ieri), mentre i test sierologici condotti su personale sanitario sono 3.332 (+80).

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.