Una “Bella Ciao Stonata”, probabilmente imperfetta, ma proprio per questo cantanta di cuore e di pancia.

E’ la canzone simbolo della lotta partigiana che oggi risuona in tante Città e Marsala non è mancata all’appello. Un nutrito gruppo di marsalesi di tutte le età, ha realizzato un video in cui cantano “Bella Ciao” che è stato diffuso sui Social e App.

Buon ascolto e viva la resistenza:

Da un’idea di Peppe Martinico, art director Alessia Li Causi.