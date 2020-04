Trapani: ristoratrice cinese dona 1500 mascherine al Comune

Ancora un segno di solidarietà dalla Comunità Cinese presente a Trapani. Linda, titolare del ristorante Pechino, di Via Ammiraglio Staiti, ha regalato questa mattina, alla presenza del Sindaco Giacomo Tranchida e dell’Assessore Fabio Bongiovanni, 1500 mascherine chirurgiche, arrivate in Italia tramite l’Unione dei Giovani Italo Cinesi.

Durante la consegna delle mascherine il sindaco, nel ringraziare, ha sottolineato come la comunità cinese si stia dimostrando molto vicina alla cittadinanza trapanese. La titolare del ristorante, Linda, ha espresso la sua soddisfazione per questa donazione. Ha impiegato circa un mese per farle arrivare direttamente dalla Cina, e questo vuole essere il suo contributo per quei cittadini che vivono situazioni di disagio a causa della crisi economica.