Rodriquez (M5S): “Difficoltà delle scuole nella consegna dei tablet, intervenga il sindaco”

Con una nota inviata al presidente del Consiglio e al sindaco di Marsala il Consigliere comunale Aldo Rodriquez interviene sulla distribuzione del materiale informatico (computer, tablet ecc) agli studenti marsalesi per la cosiddetta didattica a distanza.

Il consigliere pentastellato chiede se “… il sindaco non intenda provvedere a mettere in essere tutte le azioni necessarie per provvedere alla consegna del materiale didattico e se il primo cittadino non ritenga opportuno utilizzare personale della protezione civile”.

Il Consigliere inoltre da noi contattato ci ha detto che gli risultano due ulteriori problemi. “In alcune scuole i genitori sono stati convocati per il ritiro in orari in cui si sono presentati nei locali scolastici in decine con difficoltà a rispettare le distanze sociali.

Con altre famiglie invece le scuole non sono state in grado di mettersi in contatto e quindi risultano, specialmente nella scuola primaria, ancora in tanti i giovani alunni che non stanno avendo accesso alla didattica a distanza”.