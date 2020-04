Coronavirus, in Giappone i parlamentari si tagliano lo stipendio per un anno

“Siamo consapevoli della difficile situazione che sta vivendo il popolo. Daremo noi stessi un esempio”

Secondo quanto riporta il Japan Times, hanno deciso di ridurre il proprio stipendio del 20% i parlamentari giapponesi per recuperare fondi da impiegare nell’emergenza Coronavirus. Sia i deputati dell’opposizione che quelli della maggioranza diminuiranno la loro retribuzione mensile – 1.294.000 yen, circa 11.000 euro – per la durata di un anno.



Così ha commentato il portavoce della maggioranza Hiroshi Moriyama: “Comprendiamo le difficoltà dei cittadini e i problemi in cui versano le aziende, ed è importante che la nostra categoria e la comunità si uniscano per combattere assieme la battaglia contro il coronavirus”. Il messaggio è stato ribadito anche dall’opposizione: “Siamo consapevoli della difficile situazione che sta vivendo il popolo” – ha detto Jun Zumi – “Daremo noi stessi un esempio”.



Stanno attuando questa soluzione anche altri paesi. In Nuova Zelanda i deputati della maggioranza hanno deciso una riduzione del 20% dei loro stipendi per i prossimi 6 mesi. In Grecia i salari verranno tagliati del 50% per i prossimi due mesi. In Bulgaria i politici hanno rinunciato interamente al loro stipendio donando al sistema sanitario nazionale 1,44 milioni di leva (circa 740.000 euro).